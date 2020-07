Österreich, das große Gastgeberland

Formel 1, Golf, Moto GP und sogar José Mourinho vertrauen auch in der Krise auf rot-weiß-rotes Know-how.

Österreicher neigen im Sport dazu, sich kleiner zu machen, als sie sind. Understatement nennen es die einen, für andere ist es bloß plumpe PR-Taktik, um Druck wie Hoffnung nicht zu groß werden und die Last im Fall einer Enttäuschung explodieren zu lassen. Diese Methode hat immer und in jeder Sparte Hochsaison. Doch ducken ist nicht immer richtig. Man muss Größe auch zeigen, wenn man etwas erreicht hat. Und Österreich zeigt der Sportwelt in dieser heiklen Phase der Coronapandemie gar sehr Großes vor.