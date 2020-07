Als Berlin zum „Geldautomaten“ wurde

Noch heute staunen Berliner Kleinstunternehmer, wie ihnen ihre Stadt auf dem ersten Höhepunkt der Coronakrise geholfen hat. Aber das irre Tempo hat seinen Preis. Das zeigen auch neue Zahlen, die der „Presse“ vorliegen.

Berlin. Die Verwaltung der deutschen Hauptstadt genießt einen zweifelhaften Ruf. Der Berliner muss hier warten. Manchmal auch auf den Tod. Also auf die Sterbeurkunde, deren Ausstellung wochenlang dauern kann. Deshalb staunen Kleinstunternehmer noch heute über die Wandlung, die ihre Stadt auf dem Höhepunkt der Pandemie hingelegt hat. In atemberaubendem Tempo floss die Corona-Soforthilfe. Ende März wurden in Berlin mehr als 800 Millionen Euro Zuschüsse ausbezahlt. An einem einzigen Tag. Berlin, so lautete das einhellige Zwischenfazit damals, helfe „schnell und unbürokratisch“. – zwei Adjektive, die sich zuvor nicht einmal in die Nähe der Hauptstadt gewagt hatten.



Aber inzwischen drängt sich der Verdacht auf, dass im Rausch der Geschwindigkeit die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit schwer gelitten hat. Immer mehr Hilfsgelder werden freiwillig zurückbezahlt, immer mehr Betrugsfälle aufgedeckt. Berlin hat die Hilfen und Anträge weniger streng geprüft als andere deutsche Bundesländer. Und diese Großzügigkeit sorgt in der Republik für Ärger, weil dabei mit Steuergeldern des Bundes hantiert wurde.