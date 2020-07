Boom bei grünen Indexfonds

Auch Banken wie Santander finden sich in „grünen“ Indizes – etwa wegen der Finanzierung von Umweltprojekten.

Der Trend zu ökologischen und sozialen Anlagen hat die Welt der Indexfonds erreicht, die mit geringen Kosten punkten. Es gilt aber, auf die abgebildeten Indizes zu achten.

Wien. Es ist ein Thema mit mehreren Facetten, das hat sich nach dem Ausbruch der Pandemie umso deutlicher gezeigt: Bei nachhaltigen Investments geht es längst nicht nur um die Selektion ökologisch ausgerichteter Firmen. Seit Ausbruch der Coronakrise rücken bei diesem Ansatz zunehmend auch soziale Aspekte und nicht zuletzt die Gesundheit in den Fokus.



Vor allem Unternehmen aus der Biotechnologiebranche, die sich an der Suche nach einem Corona-Impfstoff beteiligen, verzeichneten in den vergangenen Monaten fulminante Kurssprünge. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt – ohne Zusammenhang mit Covid-19 –, den viele nachhaltige Investments zunehmend berücksichtigen: die faire Unternehmensführung, zu der beispielsweise die Korruptionsbekämpfung zählt.