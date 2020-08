Wo der Erzbischof bei der Ernte mithilft

Die Lorraine (Lothringen) liefert mit etwa einer Viertelmillion Mirabellenbäumen mehr als 70 Prozent der weltweiten Produktion dieser saftigen, kleinen gelben Zwetschken. Hier stimmen das Klima und das Erdreich perfekt.

Zur Feier des Maria-Himmelfahrt-Tages muss in Lothringen nicht irgendeine Torte auf dem Tisch stehen, sondern eine Mirabellen-Tarte. Das ist keine fixe Idee oder ein Trend, der wieder vorübergehen wird. Das ist uralte, lebendige Tradition. Ein kurzer Blick in die Schaufenster der Konditoreien am 15. August bestätigt das. Die Farbe Gelb dominiert.

Der Grund für diese Kuchen-Monokultur ist schnell gefunden: Lothringen ist das unangefochtene Zentrum des Mirabellenanbaus. Mehr als 70 Prozent aller weltweit geernteten Früchte stammen aus den Anbaugebieten an den Hängen der Maas, westlich von Metz, und von den Wiesen rund um Lunéville. Hier liegen Dörfer wie das von Mirabellenbäumen komplett umzingelte Rozelieures.