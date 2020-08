Dem Käpt'n heimleuchten

Jedes Leuchtfeuer entlang der Elbe zwischen dem Hamburger Hafen und der Mündung hat seine eigene Geschichte und – bis auf ein paar – seine Funktion.

Stolz thronen sie am Elbufer. Schlank und mächtig die Oberfeuer. Kleiner und gedrungener die Unterfeuer. Meist rot-weiß oder schwarz-weiß gestreift. Bei Wanderern, Rad- und Autofahrern aus den Städten Norddeutschlands lösen sie Fernweh aus, Sehnsucht nach der großen, weiten Welt da draußen. Kapitänen von Fracht- und Kreuzfahrtschiffen dienen sie immer noch zur Orientierung.



Über 50 Leuchttürme stehen zwischen dem Hamburger Hafen und der Elbmündung in die Nordsee bei Cuxhaven in Niedersachsen. Die meisten von ihnen sind noch in Betrieb und für den Schiffsverkehr unverzichtbar. Sie helfen bei der Positionsbestimmung, markieren sicheres Fahrwasser oder warnen vor Untiefen. „Selbst im GPS-Zeitalter gibt ein Leuchtfeuer dem Kapitän im Dunkeln wesentlich mehr Sicherheit“, sagt der Leuchtturmwärter Horst Freese vom Förderverein Dicke Berta in Altenbruch bei Cuxhaven.