Urlaub 2020 - kein Sommer wie er einmal war

Die Reiselust steigt. Viele Hotels in Österreich sind gut gebucht. Aber wie fühlt sich Urlaub in Coronazeiten an? Wir schauen uns an, wie die neue Normalität in Hotels ausschaut.

Die Pools sind frisch eingelassen, die Lüftungen und Klimaanlagen serviciert, die Gästeinformation digitalisiert, die Mitarbeiter trainiert – das sind die Maßnahmen, die viele Hotels bereits während des Lockdown getroffen haben und die von den Gästen nicht unbedingt als große Veränderungen wahrgenommen werden. Erst mit den vielen Desinfektionsmittelspendern, den Warnschildern und Plexiglasscheiben wird klar: Der Urlaub im Hotel läuft heuer etwas anders ab.