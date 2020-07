Boris Johnson kämpft gegen Fettleibigkeit der Briten

(c) imago images/i Images (Martyn Wheatley / i-Images via www.imago-images.de)

Der Premier wolle das Land damit gegen künftige Gesundheitskrisen rüsten, berichtet die „Times“.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird laut "Times" noch in diesem Monat mit ersten Schritten im Kampf gegen Fettleibigkeit beginnen. So sollen etwa besondere Werbeaktionen und Präsentationsformen für ungesunde Produkte in Supermärkten verboten werden, wie das Blatt berichtet.

Johnson will gegen Fettleibigkeit vorgehen, um sein Land besser

für künftige Gesundheitskrisen zu rüsten. In Großbritannien ist nach

Daten der Industriestaatenorganisation OECD fast jeder dritte

Erwachsene übergewichtig. Das ist eine der höchsten Raten weltweit.

Keine Teilnahme am EU-Impfstoffprogramm

Großbritannien wird sich laut "Telegraph" dem

EU-Impfstoffprogramm nicht anschließen. Das habe die Regierung in

London beschlossen, weil sie kostspielige Verzögerungen in der

Versorgung mit dem Impfstoff befürchte, berichtet die Zeitung. Die

EU-Kommission solle darüber an diesem Freitag informiert werden.