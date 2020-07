Darf man noch Gastgeber sein?

(c) MGO

Events. Ist es zu verantworten, Mitarbeiter und/oder Kunden zu Veranstaltungen einzuladen? Unternehmen sehen das unterschiedlich, Event-Experten raten, jedenfalls einen Plan B zu haben.

Es war ein feiner Abend unter freiem Himmel im Wiener Augarten. Aufblasbare Babyelefanten mahnten die Gäste, Abstand zu halten. Gastgeber war Matthias Prammer, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Die Umsetzer, der bereits die nächste Veranstaltung für Kunden und Freunde im Herbst plant. Man solle in Sachen Firmenevents „jetzt nicht vor den schwierigen Rahmenbedingungen kapitulieren“, sagt er. Unternehmen könnten mit ihren Handlungen mehr kommunizieren als mit allen Kampagnen.

Matthias Prammer, Die Umsetzer (c) Julia Dragosits

Wer vom „Mut in schwierigen Zeiten“ rede, sollte diesen Mut auch leben – es lohne sich. Anders als vielleicht sonst freuten sich Mitarbeiter wie Kunden jetzt über ein Zusammentreffen. „Freiwilligkeit ist wichtig“, sagt Prammer: „Wer will, kann, wer nicht, der nicht.“ Und man müsse auch überlegen, ob ein Event zur eigenen Branche passe: „Wenn ich Lebensversicherer bin, dann bin ich vielleicht noch vorsichtiger“, sagt Prammer.

Einen anderen Weg geht die Habau-Gruppe mit Hauptsitz in Perg (OÖ). „Corona ist nicht weg“, sagt CEO Hubert Wetschnig. Für ihn steht Risikominimierung an oberster Stelle. Um seine Mitarbeiter zu schützen, sagt er für heuer die Weihnachtsfeier schon jetzt ab. „Es fällt uns schwer“, aber wer sage, die Mitarbeiter seien ihm wichtig, könne nicht anders. Er hofft auf Verständnis der Belegschaft: Die Weihnachtsfeier sei eine Gelegenheit zu danken, und „ein Danke auf Distanz“ oder unter der Maske sei undenkbar. Stattdessen verschenkt der Baukonzern Konsumationsgutscheine, damit sich die Mitarbeiter mit der Familie einen schönen Abend machen können – was auch die Gastronomie unterstütze.

Hubert Wetschnig, Habau

Abgesagt sind bei Habau überhaupt alle Treffen von mehr als zehn Personen, die Konzerntagung mit den Top-150-Führungskräften ebenso. Was gehe, werde in Video-Meetings übersiedelt, und um die Kommunikation nicht abreißen zu lassen, werden alle Kanäle verstärkt genutzt.

Gerstner-Chef Oliver Braun, der in Wien die Hofzuckerbäckerei, Gastronomie- und Cateringbetrieb sowie Hotels betreibt, registriert ebenfalls große Zurückhaltung bei den Veranstaltungen. Das Virus bringe Unsicherheit, und diese wiederum lähme den Konsum, was letztlich die Arbeitslosigkeit befeuere, meint er.

(c) Julia Dragosits

Schon in den vergangenen Jahren waren (große) Weihnachtsfeiern nicht mehr der Renner, vieles habe sich nur auf Abteilungsebene abgespielt. Das setze sich fort, zahlreiche Unternehmen würden angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage auch von anderen großen Veranstaltungen die Finger lassen. Was sich übrigens quer durch alle Branchen ziehe.

Bloß kein zweites Ischgl

Zwar können sich die rechtlichen Bedingungen für Veranstaltungen, gleich ob Mitarbeiter- oder Kundenevent, bis zum Herbst noch ändern, die Planung muss aber vielfach jetzt beginnen. Ab September etwa benötigt man für Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen einen Covid-19-Beauftragten und ein Präventionskonzept, das ab 500 Gästen (indoor) bzw. 750 Gästen (outdoor) der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. dem Magistrat vorgelegt werden muss (Achtung: Zeit für das Verfahren einplanen). Weil Veranstaltern die Erfahrung damit fehlt, habe man einen Leitfaden ausgearbeitet, sagt Georg Geczek, Leiter des Competence Center Event Safety des Roten Kreuz Wien.

Georg Geczek, Rotes Kreuz Wien Rotes Kreuz Wien

Es geht aber auch darum, scheinbar banale Dinge zu planen: Soll der Firmenchor singen? Hier gibt es unterschiedliche Einschätzungen über das Ansteckungsrisiko. Soll getanzt werden? Mit der Abstandsregel ist das eventuell nicht so vergnüglich. Kann der empfohlene Abstand von zwei bis vier Metern zwischen Bühne und Publikum eingehalten werden?

Da unklar ist, wie sich Infektionszahlen entwickeln, rät Geczek, jedenfalls einen Plan B vorzubereiten und im eigenen Interesse strenger zu sein, als die Bestimmungen es vorsehen. Denn niemand möchte schließlich so etwas wie ein zweites Ischgl verantworten.

Mehr zum Thema Veranstaltungssicherheit und das Muster für ein Präventionskonzept unter: wrk.at/veranstaltungssicherheit

wrk.at/veranstaltungssicherheit[QL6M5]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2020)