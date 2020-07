Das Bergidyll mit Insellage versucht, autark zu werden

Die Gastronomenfamilie Reitbauer betreibt auf dem steirischen Alpenpass Pogusch ein Gasthaus. Ein neues Energiekonzept soll die Anlage in Alleinlage energetisch unabhängig machen und durch die wissenschaftliche Begleitung auch eine Vorbildfunktion übernehmen.

Das Steirereck am Pogusch auf über tausend Metern Seehöhe ist das Zuhause von Dutzenden Schafen und Ziegen. Auch Politik und Prominenz aus Österreich und Europa fühlen sich im obersteirischen Wirtshaus wohl, in dem Österreichs erster Küchenchef, Heinz Reitbauer, für seine Gäste kocht. In der Haute Cuisine setzt dieser seit Langem auf Regionalität, am Pogusch wollen er und seine Familie diesen Weg weitergehen und im Zuge eines Um- und Zubaus auch energetisch Neues wagen. Mindestens 85 Prozent des Energiebedarfs aus Wärme, Kühlung und Elektrizität sollen – über das Jahr gemittelt – aus eigener Produktion stammen. Als Prototyp für nachhaltigen alpinen Tourismus ist das Vorhaben auch wissenschaftlich spannend.



Gemeinsam mit den Bauträgern, Haustechnikplanern und Architekten begleitet die Forschungsanstalt AEE Intec (Institut für Nachhaltige Technologien) das Vorhaben.

Hoher Energieverbrauch

„Restaurants und Beherbungsbetriebe haben einen extrem hohen Energieverbrauch: Kühlanlagen, Küchengeräte, Belüftung und Beleuchtung, in den kühlen Jahreszeiten die Heizung. Auf eine quasi autarke Energieversorgung umzustellen ist sehr anspruchsvoll“, sagt Projektleiter Karl Höfler vom AEE Intec, einem der angewandten Institute der Austrian Cooperative Research (ACR).

Karl Thomas / allOver / picturedesk.com

Doch die gemischte Bewirtschaftung auf der Passhöhe biete auch Potenzial für innovative Lösungen. So ist das Gasthaus in der Regel nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Während der Woche könnten energieintensive Tätigkeiten in der Landwirtschaft vorgenommen und Batterien, Wasser- und Bauteilspeicher gefüllt werden.

Steigerung der Energieeffizienz

Derzeit baut man bereits an einem neuen Gebäude und den Kraftwerken: Geplant sind eine solarthermische sowie eine Fotovoltaikanlage, welche Warmwasser und Strom aus Sonnenenergie erzeugen. Dazu kommt ein Biomassekraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung. Strom und Wärme können hier also gleichzeitig aus regionalen Abfällen der Land- und Forstwirtschaft erzeugt werden. „Dem Bau vorausgegangen ist eine intensive Planungsphase, in welcher wir den derzeitigen Energieverbrauch analysiert und zukünftige Szenarien simuliert haben“, so Höfler. „Wichtig war neben der Anlagenplanung die Steigerung der Energieeffizienz.“

In dem Ensemble wird jede Menge Messtechnik verbaut sein, um der AEE Intec laufend Daten zu liefern. Einmal ausgewertet, soll weiter optimiert und die Erkenntnisse daraus der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Schließlich ist mit dem Klimaschutzministerium auch ein öffentlicher Partner an Bord. Einen Teil der innovativen Maßnahmen fördert der Bund mit 50 Prozent im Rahmen der Förderlinie „Stadt der Zukunft“. „Über ein Jahr hinweg überwachen wir die Verbrauchswerte der neuen Technologien, um gegebenenfalls nachzujustieren“, sagt Höfler. Während in klassischen Projekten die Regelungstechnik meist einmal ein- und niemals mehr nachgestellt wird, begleiten die Experten das Projekt noch eine Sommer- und Wintersaison lang: „Die Lektionen daraus können späteren Bauvorhaben dienen, die Ähnliches versuchen“, erklärt der Ingenieur.

Nahe an der Selbstversorgung

Während in städtischen Wohn- und Büroanlagen bereits von Plus-Energie die Rede ist, dort also weniger Energie verbraucht als produziert wird, ist das in der Hotellerie noch Zukunftsmusik. „Mit einer Eigenproduktion von mindestens 85 Prozent des Energiebedarfs nähern wir uns am Pogusch aber der Selbstversorgung an“, sagt Höfler. Auch wenn dort aus ökologischer Sicht noch nicht alles perfekt ist – einige Gäste pflegen mit dem Helikopter anzureisen –, besteht Grund zur Hoffnung, dass der hohe Bekanntheitsgrad auch zur Verbreitung des nachhaltigen Tourismus beitragen wird.



[QKZUV]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2020)