Super-Werkzeuge direkt aus dem 3-D-Drucker

Neue 3-D-Drucker könnten erledigen, wofür bisher aufwendige Herstellungsverfahren nötig waren: Ein internationales Forscher-Konsortium vereinfacht die Erzeugung hoch spezialisierter Hartmetall-Werkzeuge.

Werkzeuge aus Hartmetall sind aufgrund ihrer hohen Härte unerlässlich in der stahlverarbeitenden Industrie. Auch die E-Mobility-Branche, das Erzeugen von Leichtbau-Maschinenteilen oder die Bergbautechnik kommen ohne sie nicht aus. Solche Werkzeuge herzustellen, ist aber aufwendig und schwierig – und damit auch teuer. Wissenschaftler der TU Wien und des Forschungsunternehmens RHP Technology aus Seibersdorf (NÖ) suchen daher mit weiteren Partnern nach einfacheren Möglichkeiten. Im Rahmen des Projekts „Wear-O“, das von der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus koordiniert sowie von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt wird, haben sie einen vielversprechenden Weg gefunden: Ihre Werkzeuge kommen aus dem 3-D-Drucker.

Traditionell wird zur Herstellung ein Pulver aus Hartstoffen wie Wolframkarbid mit Bindemitteln und Zusatzstoffen vermengt, das – ähnlich dem Teig beim Backen von Keksen – in vorgefertigten Formen gepresst und anschließend auf rund 1500 Grad erhitzt wird. So erhält das Produkt die Eigenschaften, die es braucht, um beispielsweise Stahl zu verformen, ohne dabei allzu schnell abzunutzen.

„Weltweit wird an unterschiedlichen Ansätzen gearbeitet, um dieses komplexe Verfahren zu ersetzen“, sagt Benjamin Losert, Leiter des österreichischen Konsortiums. Sein Team greift beim Versuch, die Prozesskette zu vereinfachen, auf neueste Technologie zurück. Anders als Wissenschaftler, die gleichfalls 3-D-Druck, allerdings in Kombination mit einem Laser, zum Einsatz bringen, verwenden die Spezialisten von RHP als Ausgangsmaterial einen Draht aus einem Kunststoff-Hartmetall-Gemisch, der in den 3-D-Drucker „gefüttert“ und von der Druckerdüse aufgeschmolzen und ausgegeben wird. So baut sich das gewünschte Werkstück Bahn für Bahn auf und wird dann wie im traditionellen Vorgang erhitzt.

Vielgestaltige Werkzeuge

„Damit sind auch komplexere Geometrien als bisher möglich“, erklärt Losert. „Allerdings werden in der Industrie so komplexe Formen benötigt, dass ein nachträgliches Bearbeiten des ausgedruckten und gehärteten Stücks mit Hilfe von Diamantwerkzeugen trotzdem oft erforderlich ist.“ Ein weiteres Problem sei, dass der Kunststoffanteil, der für das Drucken unerlässlich ist, aus dem fertigen Produkt wieder entfernt werden muss, was vor allem bei sehr dünnen und bei sehr dicken Wandstärken eine Herausforderung darstellt.

„Das Projekt Wear-O, an dem auch die Unternehmen der deutschen Cold-Forging-Gruppe sowie Institute der Technischen Universitäten Darmstadt und Karlsruhe beteiligt sind, läuft noch bis Ende kommenden Jahres“, sagt Losert. „Ziel der weiteren Forschung ist es nun, die Druckparameter so zu optimieren, dass das ausgedruckte Werkzeug einen noch höheren Dichtegrad besitzt. Damit wäre seine Lebensdauer gleich wie beim herkömmlichen Verfahren.“

Durch die weniger teure Herstellung wird das Erzeugen von Werkzeugen in geringen Stückzahlen rentabler, wovon vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren, die keine großen Mengen benötigen. Zusätzlich versuchen dieForscher, auch das Herstellen der Negativformen für das traditionelle Verfahren sowie das Nachbearbeiten zu beschleunigen.



[QK9WR]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2020)