Nach der Pleite: Großes Interesse an Wirecard-Teilen

Die Bilanzlöcher werden durch die Verkäufe aber kaum wieder aufgefüllt werden.

Wien. Wer noch immer auf Wirecard-Aktien sitzt, sollte sich keine großen Hoffnungen mehr machen, dass das Papier noch irgendwann drastisch steigen wird. Mitte Juni stürzte der Kurs von mehr als 100 Euro auf unter drei Euro ab, nachdem bekannt geworden war, dass in der Bilanz ein 1,9 Milliarden Euro tiefes Loch klafft, und das Unternehmen Insolvenz anmelden musste.



Seitdem haben Spekulanten für heftige Kursausschläge nach oben und unten gesorgt. Die Tendenz dürfte aber weiter nach unten weisen. Die meisten Analysten haben ihre Bewertungen der Wirecard-Aktie inzwischen ausgesetzt, die letzten drei Einstufungen lauten auf „Verkaufen“ und sehen ein Kursziel von rund einem Euro.

Wie viel Wirecard tatsächlich wert ist, lässt sich nicht so leicht ermitteln, da den Angaben in der Bilanz nicht zu trauen ist. Nach dem Insolvenzantrag hat etwa das Analysehaus Independent Research das Kursziel auf einen Euro gekappt. Analyst Markus Jost bewerte den Zahlungsabwickler nun nach dem Substanzwertverfahren, hieß es. Hier nehme er einen Abschlag von 70 Prozent vor, da die letzten Bilanzdaten vom 30. September 2019 stammten und wohl nicht korrekt seien.



Die Gustostückerln von Wirecard dürften wohl verkauft werden, der Erlös an die Gläubiger gehen. Viel dürfte nicht übrig bleiben. Wirecard schuldet den Gläubigern vier Mrd. Euro, durch die Verkäufe von Teilen dürften sich aber nur 400 bis 500 Mio. Euro erzielen lassen, wie aus Reuters-Informationen hervorgeht. Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffe rechnet jedenfalls mit einer Filetierung des Zahlungsabwicklers, für Teile des Unternehmen hätten sich bereits mehr als 100 Kaufinteressenten gemeldet, sagte Jaffe am vergangenen Dienstag nach einer Sitzung des Gläubigerausschusses. Am weitesten fortgeschritten sei der Prozess zum Verkauf des Nordamerika-Geschäfts. Dafür sei die Investmentbank Moelis & Company mandatiert worden. Den Interessenten werde in Kürze Einblick in die Geschäftsbücher gewährt.

18 Interessenten für die Wirecard-Bank

Auch für das Bankgeschäft von Wirecard soll das Interesse groß sein, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person zur Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg sagte. Demnach hat die Wirecard AG Interessenbekundungen von 18 Parteien für die Wirecard-Bank erhalten. Das signalisiere einen harten Wettbewerb für die Deutsche Bank bei einem möglichen Gebot für das Kreditinstitut.

Deutsche Bank zeigt Interesse

Die Deutsche Bank hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie mögliche Hilfen für die Wirecard-Bank prüft. Insidern zufolge bringt sich das Frankfurter Geldhaus damit in eine gute Ausgangsposition für eine mögliche Übernahme des Instituts.



Eine mit Wirecard vertraute Person sagte zu Reuters, der Buchwert der Bank liege bei rund 160 Millionen Euro. Die Wirecard-Bank würde wahrscheinlich mit anderen Tochtergesellschaften verkauft werden, die wichtige Teile der Zahlungsverkehrstechnologie des insolventen deutschen Unternehmens kontrollieren, erfuhr Bloomberg. Eine Sprecherin von Wirecard lehnte eine Stellungnahme ab, ein Vertreter des Insolvenzverwalters reagierte nicht unmittelbar auf einen Anruf und eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme.



Ein Deal würde der Bankentochter eine Überlebenschance bieten. Die Wirecard-Bank ist nicht Teil des Insolvenzverfahrens. Ihre Muttergesellschaft hat die Kontrolle über die Gelder des Kreditinstituts abgegeben, nachdem die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingegriffen hat, um zu verhindern, dass das Geld anderswohin transferiert wird.



Die 18 interessierten Parteien sollten in der Lage sein, die Akquisition zu stemmen, sagte der Insider zu Bloomberg.

Die Deutsche Bank, die im vergangenen Jahr von Wirecard bezüglich einer möglichen Fusion angesprochen wurde, ist das einzige bereits bekannte Unternehmen, das Interesse am Erwerb des Bankgeschäfts oder zumindest von Teilen davon signalisiert hat. Ein Deal wäre nur dann sinnvoll, wenn sich die Zahlungsverkehrstechnologie von Wirecard als überlegen gegenüber der von der Deutschen Bank erweise, und dies sei eine hohe Hürde, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing auf einer Bloomberg-Veranstaltung Anfang dieser Woche.



Zwar sei für die Verkäufer die Bewertung eine wichtige Überlegung, sagte der Insider. Aber sie möchten eine Transaktion in wenigen Wochen und nicht in Monaten abschließen, um zu verhindern, dass die Bank Kunden aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit verliert, hieß es weiter. (b. l./ag.)