Türkei: Erdoğan wandelt Hagia Sophia in Moschee um

Die Hagia Sophia, das Weltkulturerbe in Istanbul, wird vom Museum in eine Moschee umgewandelt. Jahrhundertelang war sie eine Kirche. Die Unesco meldete Bedenken an, und die orthodoxe Kirche zeigte sich enttäuscht.

Nach der Gerichtsentscheidung erklärt Präsident Erdoğan die Hagia Sophia wieder zum islamischen Gotteshaus. Islamisten und Nationalisten sind begeistert. Frauen und Jungwähler wenden sich indes zusehends von Erdoğan ab.

Istanbul. Mit türkischen Fahnen in der Hand versammelten sich am Freitagnachmittag Hunderte Menschen vor der Hagia Sophia in der Istanbuler Innenstadt. Sie feierten einen Gerichtsbeschluss, der den byzantinischen Kirchenbau aus dem sechsten Jahrhundert von einem religiös neutralen Museum in eine Moschee umwandelt.



Die Polizei sperrte den Zugang zur Hagia Sophia weiträumig ab, niemand wurde in das Gebäude mit der riesigen Kuppel gelassen. Doch schon am Samstag könnten in der Hagia Sophia zum ersten Mal seit mehr als 80 Jahren wieder islamische Gebete stattfinden, hofften Anhänger der Entscheidung. Treibende Kraft hinter der Umwandlung ist Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung die Hagia Sophia per Erlass dem staatlichen Religionsamt überschrieb und erklärte, die Hagia Sophia sei ab sofort für Gottesdienste geöffnet.