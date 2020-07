Golf: Joost Luiten bei Austrian Open zurückgefallen

Der Führende Joosten fällt nach einem Triple-Bogey beim siebenten Loch zurück. Drei Österreicher sind auf Cut-Kurs.

Ex-Sieger Joost Luiten, der nach dem ersten Tag der Austrian Open im Golf in Atzenbrugg geführt hatte, ist am Freitag nach einem Triple-Bogey auf dem siebenten Loch zurückgefallen. Sein niederländischer Landsmann Darius van Driel führt das Feld nach einer 65er-Runde und etwa der Hälfte der 144 Teilnehmer an.

Beim Neustart der Europa-Tour liegen mit dem bisher besten Österreicher Timon Baltl, Lukas Nemecz und Markus Habeler vorerst drei rot-weiß-rote Golfer auf Cut-Kurs.

(APA)