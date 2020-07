Was für ein langer und seltsamer Trip: Playlist für imaginäre Reisen

Ja, man kann trotz Corona wieder reisen. Aber meist nur unter Einschränkungen, mit Maske, Abstand und Sorgen. Unbeschwerter (und preisgünstiger) sind Reisen im Kopf, mit dem Finger auf der Landkarte. Die Popgeschichte hat da einiges zu bieten. Von Liverpool über Venice Beach bis ins Pfefferland: eine Rundfahrt.

„Travel is the key“, notierte die junge Poetin Patti Smith 1973, zwei Jahre bevor sie zur Rocksängerin wurde – und in den Songs ihres ersten Albums, „Horses“, ins „Land of a Thousand Dances“, nach Redondo Beach und ins Birdland reiste. Reisen ist der Schlüssel: gutes Motto. Zugleich ein Bekenntnis zu den Werten der Hippiegeneration, zu der Patti Smith, so sehr sie Punk sein wollte, im Kopf gehörte. Zu diesen Werten gehört auch die Reise, womöglich ohne Ziel und Endstation. Auf „Permanent Vacation“, wie Jim Jarmusch 1980 einen Film nannte, in dem die Hauptperson freilich gar nicht hippiemäßig nur durch Manhattan reist.



„Als ich die Erwachsenenwelt mit 15 verließ, ging ich auf Urlaub, und das bin ich immer noch“, sagte Jerry Garcia (1942–1995), Gitarrist der großen kalifornischen Hippieband Grateful Dead, der sich gern „Captain Trip“ nennen ließ. „What a long, strange trip it's been“, war eine Schlüsselzeile der Grateful Dead im Fernfahrer-Song „Truckin'“. Mit dieser Sehnsucht nach langen Reisen durchs weite Nordamerika schlossen die Hippies an die literarische Beat Generation an. An Jack Kerouac etwa, dessen freiheitstrunkene Fahrten in „On The Road“ (1957) freilich von Jazz, genauer von Bebop begleitet wurden, nicht von Rock 'n' Roll. Auch nicht von psychedelischen Gitarren-Exkursionen à la Grateful Dead. Von Drogen sehr wohl: Kerouacs dritter Roman, „The Subterreans“, erschien auf Deutsch unter dem Titel „Bebop, Bars und weißes Pulver“.



LSD war damals noch nicht dabei. Kerouac nahm es nur einmal, auf Anraten von Allen Ginsberg, um seine Trunksucht zu heilen. Es soll für ihn eine schreckliche Erfahrung gewesen sein. Doch spätestens seit Roger Cormans LSD-Film „The Trip“ (1967) war die zweite Bedeutung des Wortes Trip – Drogenrausch – in der amerikanischen Gegenkultur verbreitet. Das Wort erfuhr bald noch eine Begriffserweiterung: Wer sich, wie damals üblich, für Buddhismus oder Tarotkarten interessierte, war auf dem Buddhismus- oder auf dem Tarot-Trip. Und heute noch fragen nüchternste Menschen ohne jede LSD-Erfahrung, wenn sie sich über ein ungewöhnliches Hobby eines Mitmenschen wundern: „Ja, auf welchem Trip bist denn du?“