Bashar al-Assad: Ein Diktator als Überlebenskünstler

(c) Sygma via Getty Images

20 Jahre nach seinem Amtsantritt und neun Jahre nach Beginn eines blutigen Bürgerkriegs sitzt Bashar al-Assad immer noch in seinem Präsidentenpalast in Damaskus. Fünf Gründe, warum sich Syriens Staatschef an der Macht hält.

Schon kurz vor dem 20. Jahrestag seines Machtantritts erhielt Syriens Staatschef Bashar al-Assad ein politisches Geschenk seiner internationalen Gegner: Die EU und die USA verabschiedeten sich öffentlich von ihrem Ziel, Assad vom Präsidentenamt in Damaskus zu vertreiben. Noch vor wenigen Jahren stand der Machthaber am Rande der Niederlage im langen Krieg gegen die Opposition, doch er sitzt nach wie vor im Sattel. Hier ein Überblick über die fünf wichtigsten Gründe für Assads Überleben.