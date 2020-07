Rossi erfährt seinen NHL-Klub im Oktober

(c) GEPA pictures

Der NHL-Draft mit dem Vorarlberger Marco Rossi wird Anfang Oktober nachgeholt.

Der NHL-Draft 2020 über sieben Runden wird am 9./10. Oktober online abgehalten, das gab die nordamerikanische Eishockeyliga am Samstag bekannt. Ursprünglich war der NHL-Draft Ende Juni in Montreal vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie war dieser Termin aber bereits im März gestrichen worden.

Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi, Center der Ottawa 67's, ist für den Draft als Nummer sechs in Nordamerika eingestuft worden. Auch Thimo Nickl hat gute Chancen, gewählt zu werden, Senna Peeters darf ebenfalls hoffen. Im Draft sichern sich die 31 NHL-Clubs die Rechte an 217 Talenten.

(APA)