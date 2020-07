Mit Regenschirm und vielen Bogeys

Miguel Angel Jimenez fiel am dritten Tag der Austrian Open zurück. Ein Duo liegt nun in Atzenbrugg voran.

Atzenbrugg. Vom Regen in die Traufe kam Miguel Angel Jimenez am dritten Tag der Austrian Open in Atzenbrugg. So wohl sich der Wahlösterreicher am Freitag bei 35°C gefühlt und mit zehn Birdies (bei drei Bogeys) die Führung erobert hatte, so wenig lief es am „Moving Day“ für den 56-jährigen Routinier nach Wunsch. Der Spanier trotzte mit Regenschirm zwar dem Wettersturz, notierte aber gleich am zweiten Loch den ersten Schlagverlust. Es folgten vier weitere und zum Überdruss noch zwei Doppel-Bogeys auf Bahn neun und zehn – eine 77er-Runde besiegelte den Rückfall auf Rang zwölf (sechs unter Par).

Als Führende in den Schlusstag des mit 500.000 Euro dotierten Turniers gehen der Deutsche Nicolai Von Dellingshausen und der Schotte Marc Warren, die trotz widriger Bedingungen jeweils zwei unter Par spielten und bei einem Gesamtscore von 205 Schlägen (elf unter Par) halten. Von Dellingshausen spielt somit heute (ab 12.30 Uhr, live, ORF Sport+) um seinen ersten Sieg auf der European Tour. Für Warren wäre es hingegen der bereits vierte, der erste seit 2014.

Lukas Habeler, der sonst auf der drittklassigen Alps Tour unterwegs ist, kam mit eins unter Par zurück ins Klubhaus und verbesserte sich an die 30. Stelle. Lukas Nemecz hingegen fiel mit fünf über Par um 17 Plätze auf Rang 55 zurück. "Ich habe einige Fehler gemacht und mich in einen schlechten Lauf reingespielt", sagte der 30-Jährige. "Das muss ich abhaken. Ich hoffe, dass ich noch eine gute Runde abliefern kann."

