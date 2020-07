Wie Indien gegen Corona kämpft

In Indiens größtem Slum, Dharavi, ist es gelungen, Corona unter Kontrolle zu bringen. Doch im Rest des Landes steigen die Neuinfektionen stark an.

Endlich kann Dharavi aufatmen“, sagt Hausfrau Renuka Sonawane am Telefon. Über 100 Tage hat das gedauert. Die Mittfünfzigjährige lebt mit ihrer Familie in Mumbais berüchtigtem Slum Dharavi. Ein Wandbild mit einem grünen Coronamonster, das seine Zunge ausstreckt, erinnert die Anwohner allerdings weiter an die Gefahr, die draußen lauert. Doch die Angst wird langsam weniger.



Das ehemalige Fischerdorf Dharavi ist in den vergangenen Jahrzehnten zur Heimat von bis zu einer Million Menschen geworden. Dabei ist die Fläche (mit 2,2 Quadratkilometer) kleiner als Wiens Erster Bezirk. Es gibt kaum einen anderer Ort auf der Welt, der so dicht besiedelt ist wie dieser Flecken Erde, der das Stadtzentrum Mumbais mit den Vororten verbindet. Dharavi ist zugleich Wohnort, hier wird aber auch alles Mögliche von der Gürtelschnalle bis zu Töpferwaren produziert.



Dass Tausende Menschen das Wellblechlabyrinth im Herzen der Metropole Mumbai verlassen haben, hat Renuka Sonawane bemerkt. Viele haben in letzter Zeit ihre Arbeit verloren, wollten oder konnten deshalb nicht länger auf engstem Raum ausharren und sind in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. Denn um den Ausbruch einer Pandemie zu begrenzen, entschied sich Indiens Regierung Ende März für einen harten Lockdown, der nun nach und nach wieder gelockert wird.