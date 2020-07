Lockerungen führten zu Anstieg der Todesfälle um elf Prozent

In den vergangenen zwei Monaten ist die Zahl der Toten pro eine Million Einwohner von 71 auf 79 Personen gestiegen. In Spanien beispielsweise beträgt das Wachstum lediglich 2,4 Prozent. In Schweden 47,4 Prozent.

Ein starker Anstieg der Infektionszahlen blieb in Österreich seit den schrittweise durchgeführten Lockerungen bisher aus. Das bedeutet aber nicht, dass die im Zwei-Wochen-Rhythmus erfolgte Rücknahme der Maßnahmen zur Kontaktreduktion gar keinen Effekt gehabt hat, wie mehrere regionale Ausbrüche in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zeigen.