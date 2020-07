Hongkong: „Werden neue Formen des Protests finden“

Isaac Cheng will sich weiter für das einsetzen, was er für richtig hält, auch wenn Peking keine kritischen Stimmen in Hongkong mehr hören will.

Der Hongkonger Demokratieaktivist Isaac Cheng erläutert die Konsequenzen des neuen Sicherheitsgesetzes.

Hongkong. Seit dem 1. Juli unterliegt Hongkong einem in Peking verabschiedeten Sicherheitsgesetz. Ist dies das Ende aller Demokratievisionen in China? Die Aktivisten sind sich uneins. Im Gespräch mit der „Presse“ erklärt Isaac Cheng, Vizechef der einflussreichen Widerstandsgruppe Demosisto, die eigene Auflösung.



Die Presse: Herr Cheng, die Gruppe Demosisto war ein Garant für den Kampf um Demokratie in Hongkong. Sie ist maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass mehrmals Hunderttausende Menschen auf die Straßen gingen, um zu protestierten. Nun haben Sie sich aufgelöst. Warum?



Isaac Cheng: Wir haben im Führungsgremium viel darüber diskutiert. Einige von uns haben sich entschlossen, den Kampf aufzugeben. Andere wollen weitermachen. In jedem Fall ist klar, dass diejenigen, die nicht aufgeben wollen, neue Formen des Widerstands finden müssen. Wir können uns jetzt nicht mehr offiziell als oppositionelle Gruppe treffen. Damit würden wir alle Teilnehmer in Gefahr bringen.



Das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist seit 1. Juli in Kraft. „Separatismus“ und „Aufruhr“, also Opposition gegen die Stadtregierung, sind damit strafbar geworden.