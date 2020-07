Briefing

Was Sie heute wissen sollten

EU droht der Türkei: Sollte Ankara seine als illegal erachteten Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer erneut ausweiten, könnten neue Strafmaßnahmen gesetzt werden, warnt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Um gleich wieder zu beschwichtigen: Die Türkei sei immer noch ein wichtiges Land. Oliver Grimm analysiert den Kalten Krieg zwischen der EU und Ankara. [premium]

Hunger in der Welt nimmt zu: „Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass fast 690 Millionen Menschen oder 8,9 Prozent der Weltbevölkerung hungrig sind", berichten mehrere UN-Organisationen in ihrem aktuellen Bericht zur Ernährungslage. Das entspricht einem Anstieg um zehn Millionen chronisch Unterernährten gegenüber 2019. Mehr dazu.

Geheime Öbag-Privatisierungspläne? Thomas Schmid, Chef der Beteiligungsgesellschaft des Bundes (Öbag), hat im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt, ihm sei kein Vorhaben der Öbag bekannt, wo es um Privatisierung gehe. Das stimmt so nicht, meint nun die Fraktionsführerin der Grünen, Nina Tomaselli: Es gebe ein derartiges Projekt - in das Schmid sogar persönlich eingebunden gewesen sei. Martin Fritzl kennt die Details. Mehr dazu. [premium]

England führt Maskenpflicht im Handel ein: Nach langem Zögern ist es nun soweit: Mit dem 24. Juli soll die Maskenpflicht im englischen Handel in Kraft treten. Gesundheitsminister Matt Hancock will dazu heute Details bekanntgeben. Wer sich nicht an die neue Regel hält, dürfte mit einer Geldstrafe von bis zu 100 Pfund rechnen müssen. Mehr dazu.

Anschober als Ehrengast in Paris: Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist heute einer der Ehrengäste des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei den Nationalfeiertagsfeiern. Die Feierlichkeiten finden wegen der Coronakrise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Einladung gilt als Dank für die Behandlung dreier französischer Coronavirus-Intensivpatienten in Österreich.

Die Hagia Sophia, die niemand wollte: Notre-Dame brennt? Wir bauen sie noch schöner wieder auf, meinte Emmanuel Macron trotzig. Ähnlich reagierte einst Justinian. Und was macht nun Erdogan? Anne-Catherine Simon hat sich die drei Männer und ihren Zugang zu historischen Bauten genauer angesehen - in der Morgenglosse.

