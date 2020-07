Spa Renaissance

(C) Hotel Carbona

Das Wohlfühlhotel befindet sich im Zentrum des charmanten Thermalortes Hévíz, in unmittelbarerer Nähe des weltberühmten Thermalsees. Die riesige Badelandschaft des mehrfach ausgezeichneten Hotels mit einer Wasseroberfläche von 1000 m2 sorgt für ein einzigartiges Wellness-Erlebnis. Die wohltuende Wirkung des Hévízer Heilwassers genießen die Gäste in den Whirlpools sowie in dem, im römischen Stil erbauten, hoteleigenen Thermalbad.

Neben den traditionellen balneologischen Kuren spielen auch die verwöhnenden Wellness- und Beauty-Behandlungen eine wichtige Rolle. Hier genießt man die besten Therapien der Spa-Kulturen aus aller Welt.