Seit Montag gilt in Turkmenistan eine Maskenpflicht - offiziell nicht wegen des Coronavirus.

Das kleine Land Turkmenistan ist offiziell Corona-frei. Derzeigt prüfen WHO-Experten im Land die Maßnahmen der Regierung, die nun eine Maskenpflich ausgerufen hat - aus ungewohnten Gründen.

Die Behörden in Turkmenistan haben die Bevölkerung am Montag erstmals zum Tragen von Schutzmasken aufgerufen - wegen der "hohen Staub-Konzentration in der Luft". Das zentralasiatische Land beteuerte bis Montag, keinen einzigen Corona-Infektionsfall gehabt zu haben.

Dennoch hält sich eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation(WHO) seit vergangener Woche zu einer zehntägigen Mission im Land auf, um die Reaktion der Behörden auf die Pandemie zu prüfen. Noch vergangen Monat hatte das turkmenische Außenministerium eine Corona-Warnung der US-Botschaft an seine Bürger als "Falschmeldung" abgetan. Auch nach ausländischen Medienberichten über eine sich ausbreitende Lungenentzündung in der abgeschotteten ehemaligen Sowjetrepublik blieb die Regierung bei ihren Beteuerungen.

Nun aber empfahl das Gesundheitsministerium allen Bürgern zusätzlich neben den Masken wenigstens einen Meter von einander Abstand zu halten und nicht zu nah bei Klimaanlagen zu stehen. Gründe für die Empfehlungen wurden nicht genannt. Taxi-und Busfahrer waren bereits kurz vor der Ankunft der WHO-Mission dazu angehalten worden, während der Arbeit Masken zu tragen.

In den vergangenen Monaten hatte die Polizei immer wieder Bürger vom Tragen der Schutzmasken abgehalten. Bei Großveranstaltungen der Regierung war niemand mit Maske anzutreffen.

(APA/AFP)