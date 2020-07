Ungarn verschärft die Einreisebestimmungen

Während die Infektionszahlen im Land moderat bleiben, beschließt Budapest für Länder aus Afrika, Asien und Südamerika eine Einreisesperre. Ausgenommen sind China, Japan und – überraschend – die USA.

Ungarn ist eine „Insel im Coronavirus-Meer“ – so titelte am 10. Juli das sonst scharf regierungskritische Nachrichtenportal 444.hu. Tatsächlich hat kaum ein Land – zumindest bisher – die Krise so glücklich überstanden wie das von Ministerpräsident Viktor Orbán geführte Ungarn. Dessen früher und scharfer Ausnahmezustand wurde international zwar heftig als „undemokratisch“ kritisiert, aber die Maßnahmen selbst waren der Bevölkerung gegenüber schonend und scheinen gut funktioniert zu haben.

Sowohl wirtschaftlich als auch bezüglich der Infektionszahlen steht Ungarn im europäischen Vergleich ausgezeichnet da – mit täglichen Neuinfektionen im meist nur einstelligen Bereich. Bisher gab es 62 Tote pro einer Million Einwohner (Österreich: 79/Mio.). In den vergangenen Wochen haben jedoch die Lockerungen in allen Nachbarländern erneut zu einem Anstieg geführt. In Ungarn gab es am Sonntag 13 nachgewiesene Neuinfektionen (Österreich: 51). Das war etwas mehr als in den vergangenen Tagen, aber immer noch gilt, dass es an keinem Tag seit dem 4. Juni mehr als 20 Neuinfektionen gegeben hat, und meist weniger als zehn.

Grenzregionen betroffen

Beunruhigend ist jedoch, dass manche der neu Infizierten sich eigentlich nur im Ausland oder bei Eingereisten aus dem Ausland angesteckt haben können. Während bisher Budapest das Zentrum der Epidemie war, wurden diese neuen Fälle eher aus dem Süden und Westen des Landes gemeldet, also nahe an den Grenzen zu Serbien, Kroatien oder Österreich. Besonders in den Westbalkanländern steigen die Zahlen wieder rasant. Insofern hat Ungarn jetzt nach österreichischem Vorbild ein Ampelsystem eingeführt. Rot, gelb, grün.

Staatsbürger „roter“ Länder dürfen nicht einreisen, mit Ausnahme von Menschen, die mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung in Ungarn leben, sie müssen dann zwei Wochen in Quarantäne. „Gelbe“ Länder: Man darf einreisen, muss aber 14 Tage in Quarantäne, es sei denn, es liegt ein frischer, doppelter und negativer Covid-19-Test vor. Zu diesen „gelben“ Ländern gehören die vier EU-Mitglieder Bulgarien, Rumänien, Portugal und Schweden. „Gelbe“ Nicht-EU-Länder sind Großbritannien, Norwegen, Russland, Serbien, Japan, China und, etwas überraschend, die USA, wo die Epidemie ungebremst wütet.

„Rote“ Kategorie: ganz Afrika, Südamerika und Asien (mit Ausnahme von China und Japan) sowie Albanien, der Kosovo, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro, Moldawien, Weißrussland und, als einziges direktes Nachbarland, die Ukraine. Alle anderen Länder, also auch Österreich, die Schweiz und Deutschland, sind „grün“.

Aus für Sommerfestivals

Innovationsminister László Pálkovics sagte am Montag in einem Interview, dass darüber hinaus das Verbot von Großveranstaltungen (mehr als 500 Personen) wohl auf längere Sicht bleiben werde, da auch in Ungarn ein erneuter Anstieg der Infektionen zu befürchten sei. Bisher gilt dieses Veranstaltungsverbot bis zum 15. August. Das bedeutet wohl, dass die auch in Österreich beliebten ungarischen Sommerfestivals dieses Jahr ganz ausfallen werden. Für viele Musikklubs und Freiluftkonzerte kann dies das endgültige Aus bedeuten.