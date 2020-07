Attentat in Wien: Kurden verlangen neue Ermittlungen

Gegenüber des Hauses in der Linken Bahngasse, in dem Ghassemlou ermordet wurde, steht heute eine Gedenktafel. Sie wurde dem getöteten Kurdenpolitiker von Ata Nassiri gewidmet.

Vor 31 Jahren wurde der kurdische Politiker Ghassemlou von einem iranischen Kommando ermordet. Die Täter durften ausreisen. In einem Brief wird nun Österreichs Justizministerin gebeten, aktiv zu werden.

Es ist ein Tag, der für Kurden weltweit ein wichtiges Symbol darstellt – für die Verfolgung derer, die für mehr Rechte für die Kurden kämpfen. Heuer wurden die Gedenkfeiern zum 13. Juli vor allem im Internet abgehalten – aus Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus. Am 13. Juli 1989 wurden der legendäre Kurdenführer Abdul-Rahman Ghassemlou und zwei seiner Mitstreiter während angeblicher Friedensverhandlungen von einem iranischen Kommando erschossen. Der Tatort des Verbrechens lag mitten in Wien, in der Linken Bahngasse im dritten Bezirk.