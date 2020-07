Personalprobleme bei Grenzkontrollen in Kärnten

Am Sonntag wurden laut „Presse“-Informationen keine gesundheitsbehördlichen Kontrollen an Kärntner Grenzübergängen vorgenommen. Laut dem Bezirkshauptmann für Villach-Land fehle das Personal.

Im Kampf gegen das Coronavirus sollen derzeit Grenzübergänge verstärkt kontrolliert werden. So soll verhindert werden, dass Einreisende Covid 19-Infektionen „importieren“. Vor allem die Grenzen zu Slowenien und Ungarn stehen unter Beobachtung. Doch nicht überall funktionieren die Kontrollen. Wegen Personalmangels haben am Sonntag laut „Presse“-Informationen an wichtigen Kärntner Grenzübergängen keine gesundheitsbehördlichen Kontrollen stattgefunden.