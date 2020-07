Disney+ kündigt "Star Wars: The Bad Batch" an

Die Serie mit dem Titel "Star Wars: The Bad Batch" spielt in einer sich rasch verändernden Galaxie und folgt einer Gruppe von Elite- und Experimental-Kloneinheiten nach dem Ende der "Clone Wars".

Eine neue Animationsserie aus "Star Wars" wird 2021 im Streamingdienst Disney+ von Walt Disney veröffentlicht, wie das Unternehmen am Montag ankündigte. Die Serie mit dem Titel "Star Wars: The Bad Batch" spielt in einer sich rasch verändernden Galaxie und folgt einer Gruppe von Elite- und Experimental-Kloneinheiten nach dem Ende der "Clone Wars".

Die "Star Wars: The Clone Wars"-Serie wurde 2014 nach sechs Staffeln vorläufig beendet, aber dieses Jahr mit einer siebenten Staffel weitererzählt. "The Bad Batch" war eine Klone-Kommandoeinheit aus ebendieser Serie. Zuletzt bot der Streamingservice mit "The Mandalorian" eine "Star Wars"-Produktion über einen Kopfgeldjäger auf der Flucht.

(APA)