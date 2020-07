Baden: Dachgleiche für Eigentumswohnungen erreicht

Insgesamt 63 Eigentumswohnungen entstehen derzeit im niederösterreichischen Baden.

In Baden entstehen derzeit 63 Eigentumswohnungen zwischen 55 und 116 Quadratmetern. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verfügen über Freiflächen, die hauseigene Tiefgarage umfasst 71 Stellplätze.

Die Fertigstellung soll im Herbst 2020 erfolgen.

Das Wohnbauprojekt „Aqua No. 8“ der NOW Immobilien Development GmbH (NID) ist eines von drei in bau befindlichen Projekten der NID in Niederösterreich. In St.Pölten entstehen derzeit 138 Mietwohnungen im ersten Bauteil des Großprojekts „Quartier Quadrant“, in Krems 29 Eigentumswohnungen im Projekt „Land 48“.