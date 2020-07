Der weltgrößte Uhrenhresteller schreibt erstmals in seiner Geschichte Verluste. Ist das ein Omen fpr die gesamte Branche?

„Ich bin eigentlich ein kreativer Typ und habe normalerweise viel Fantasie. Aber ich habe nie gedacht, dass wir in einer freien Welt per Regierungsbeschluss gezwungen werden könnten, unsere Betriebe zu schließen“, klagte Swatch-Chef Nick Hayek in einer Videobotschaft aus dem Bieler Hauptsitz in der Schweiz.