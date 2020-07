33 Meter beträgt der Durchmesser, 56 Meter die Höhe, die Last liegt auf nur vier Pfeilern. Die Architekten und Mathematiker Isidor von Milet und Anthemios von Tralleis stützten sich auf spätantikes Wissen.

Schon am Beginn der russischen Christianisierung stand das Staunen über die Hagia Sophia und verlorenes spätantikes Wissen, es trieb auch muslimische Architekten an: Über einen einzigartigen Raum – kulturell und ästhetisch.

Da steht er, hoch oben auf der Balustrade des Kunsthistorischen Museums, den Blick über den Museumsplatz in die Ferne gerichtet: Isidor von Milet, einer der zwei Architekten der Hagia Sophia. 7500 Quadratmeter Grundfläche hat sie heute. In Wien passt sie in seine Hand.