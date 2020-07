Europäische Brechstange gegen Steuertricks

Um die Verschiebung von Profiten innerhalb der EU zu bekämpfen, erwägt die Kommission den Eingriff in nationale Steuersysteme.

In ihrem Kampf gegen aggressive Steuerpraktiken internationaler Großunternehmen in Europa denkt die EU-Kommission über den Einsatz einer Brechstange nach – nämlich einer bis dato noch nie verwendeten Klausel des EU-Vertrags, die den Eingriff in die Steuersysteme der EU-Mitgliedstaaten ermöglichen würde. Nach Informationen der „Financial Times“, die von der Kommission gern als Versuchsballon für kontroverse Vorschläge genützt wird, erwägt die Brüsseler Behörde die Aktivierung des Artikels 116 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Er ermächtigt die EU zum Einschreiten, wenn „vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verfälschen und dadurch eine Verzerrung hervorrufen“.