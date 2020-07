Deutsche Bahn bestellt ICE-Züge bei Siemens für eine Milliarde Euro

Die Deutsche Bahn forciert Hochgeschwindigkeit. Vom Großauftrag profitiert auch Siemens Österreich.

Die Deutsche Bahn hat 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge beim Technikkonzern Siemens bestellt. Der eine Milliarde Euro schwere Auftrag umfasst Züge der ICE-3-Reihe, von denen die ersten Ende 2022 auf die Schiene kommen sollen, wie beide Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilten.

13.000 zusätzliche Sitze sollen dann zur Verfügung stehen. Zudem sichert sich die Deutsche Bahn eine Option auf 60 weitere Fahrzeuge. Die neuen Züge sollen zunächst auf Strecken zwischen Nordrhein-Westfalen und München eingesetzt werden.

"In den nächsten Jahren wächst die gesamte DB-Flotte im Fernverkehr um 20 Prozent", teilte Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz mit. "Auch wenn die Nachfrage aufgrund der Coronapandemie stark zurückgegangen ist, spricht auf längere Sicht alles für die klimafreundliche Schiene."

Bauen will Siemens die Fahrzeuge an Standorten in Bayern, Nordrhein-Westfalen (NRW) und Österreich. Die Züge erreichen 320 Kilometer pro Stunde und sind unter anderem mit frequenzdurchlässigen Scheiben ausgestattet, die den Mobilfunkempfang im Zug verbessern sollen.

(APA/Reuters)