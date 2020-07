Uhr zu einem harten Brexit tickt – mit allen Konsequenzen

Trotz Coronapandemie will London keine Verlängerung der Übergangsfrist.

Nachdem Covid-19 auch am Ärmelkanal nicht haltgemacht hatte, musste sich auch Großbritannien seit März intensiv mit dem Coronavirus auseinandersetzen. Der Brexit schien aufgrund der Coronakrise in Vergessenheit zu geraten.



Allein aus dem Umgang der britischen Regierung mit der Pandemie könnte jedoch gedeutet werden, wie sehr der Austritt Großbritanniens aus der EU das öffentliche Handeln beeinflusst. Während die übrigen EU-Mitglieder das öffentliche Leben relativ früh einschränkten, hielt man in London lange an Theorien zur Herdenimmunität fest.



Auch an den EU-weiten Bemühungen zur Beschaffung von Beatmungsgeräten beteiligten sich die Briten nicht. Alles deutet darauf hin, dass sich Großbritannien seit dem offiziellen EU-Austritt Ende Jänner als gänzlich unabhängige Nation sieht, die für ihr eigenes Schicksal verantwortlich ist.