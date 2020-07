Vor Erdoğans Gesetzen sind manche gleicher

Spätestens seit dem Putschversuch nimmt die Regierung auf Richter und Staatsanwälte Einfluss. Der Prozess gegen Deniz Yücel ist nur ein Beispiel dafür - heute wird ein Urteil erwartet.

Mit Gedenkmärschen, Gebeten, Reden, Veranstaltungen und einem ausführlich in den Medien übertragenen Programm erinnerte die Türkei am Mittwoch an den Putschversuch gegen die Regierung Recep Tayyip Erdoğans. Vier Jahre später bleibt noch immer viel im Dunkeln, was die äußerst blutige Nacht betrifft. Fest steht, dass Erdoğan seither seine Macht weiter ausbauen konnte – mit Teilen der Justiz als willfährigen Gehilfen.