Faul in den Ferien: Ab wann viel Pause zu viel ist

Nicht alle Aktiven bewegen sich auch im Urlaub. Gefährden Gemütliche ihren Trainingserfolg?

Wie toll“, sagte meine Trainerin, als ich ihr von meinen Urlaubsplänen erzählte: Für eine knappe Woche sollte es mit Freundinnen und Freunden an den Bleder See in Slowenien gehen. „Das Schwimmen“, erzählte die Trainerin weiter, „kann man super mit einem kleinen Work-out kombinieren. Du kannst nachher Kniebeugen oder Liegestütz machen.“ Ich musste sie leider enttäuschen: Meine Definition von einem gelungenen Urlaub ist mehr Bier und Buch, weniger Burpees. Ich bin der Typ Faulenzerin in den Ferien. Daran änderte auch wenig, dass meine Mitreisenden daueraktiv waren: Ich hatte gerade fünf Meter in Richtung Küche zum Kaffeemachen zurückgelegt, da kam Freundin L. schon von ihrer 13 Kilometer langen Laufrunde retour. Und Freund F. war gerade dabei, mit dem Fahrrad 557 Höhenmeter zurückzulegen. Meine Sportsachen lagen währenddessen in der Wiener Wohnung, mitgenommen hatte ich nur das schlechte Gewissen: Ist es schlimm, fragte ich mich, eine Sportpause zu machen?

Eine Antwort gibt Harald Tschan, Professor am Institut für Sportwissenschaften der Uni Wien: „Generell gilt das Sprichwort: Use it or lose it. Das, was man durch ein Training erreicht hat, kann durch eine längere Pause rasch wieder weg sein.“ Drei Monate Trainingserfolg könnten in drei Wochen verloren gehen. Wobei Tschan hinzufügt: Das gelte nur bei „völliger Ruhestellung“. „Und ich gehe nicht davon aus, dass das im Urlaub so drastisch stattfindet.“ Trotzdem: „Hin und wieder sollte man das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur mit kurzen Reizen daran erinnern, dass man gewohnt ist, etwas zu machen.“ Dann verliere man auch die eigene Leistungsfähigkeit nicht so schnell.

Insofern ganz gut, dass ich mich zu einer langsamen Laufrunde um den See überreden ließ. Zur Belohnung gab es ein Bier – aber keine Burpees.

Die Presse

E-Mails an: iris.bonavida@diepresse.com