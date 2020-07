USA streichen Hongkongs wirtschaftlichen Sonderstatus

Peking reagiert empört und wütend auf neue amerikanische Sanktionen und den Ausschluss von Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien.

Es gab zuletzt wenig erfreuliche Nachrichten für die kommunistische Führung in Peking: Zu Wochenbeginn wiesen die USA die weitgehenden Gebietsansprüche der Volksrepublik auf das Südchinesische Meer als „völlig rechtswidrig" zurück. Tags darauf schloss die britische Regierung den chinesischen Telekom-Riesen Huawei endgültig vom Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes aus.

Und kurz darauf erklärte US-Präsident Donald Trump die primär ökonomische Vorzugsbehandlung Hongkongs für beendet: Die chinesische Sonderverwaltungszone werde künftig genauso behandelt wie das Festland, erklärte Trump vor Journalisten in der Nacht zum Mittwoch: „Also keine Sonderprivilegien mehr, keine wirtschaftliche Spezialbehandlung, kein Export sensibler Technologien." China sei für die „aggressiven Maßnahmen gegen die Einwohner Hongkongs" voll verantwortlich.

Trump unterzeichnete auch gleich ein im Kongress ausgearbeitetes Gesetz, das sich gegen Banken richtet, die Geschäfte mit jenen chinesischen Repräsentanten machen, die bei der Ausarbeitung und Umsetzung des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong beteiligt waren und sind. „Keine US-Regierung ist jemals härter gegenüber China aufgetreten als diese", sparte Trump nicht mit Selbstlob.

Er warf der Volksrepublik auch erneut vor, den Ausbruch der Covid-19-Pandemie verschleiert und die Ausbreitung des Virus rund um die Welt nicht rechtzeitig verhindert zu haben: „Sie hätten es aufhalten können. Es wäre einfach gewesen, das an der Ausgangsquelle des Virus zu tun.“

Peking droht mit Vergeltung

Peking reagierte am Mittwoch wütend und kündigte Vergeltung an. Einzelpersonen und Unternehmen der USA müssten mit Sanktionen rechnen, hieß es vage. Die Bewohner Hongkongs wiederum befürchten, dass sie in den sich verschärfenden Spannungen zwischen China, den USA und weiteren Staaten zwischen die Fronten geraten und letztlich die großen Verlierer sind.

Auch der Ausschluss Huaweis vom britischen 5G-Netz stieß auf scharfe Kritik Chinas. Diese Entscheidung sei „enttäuschend und falsch", klagte der chinesische Botschafter in London, Liu Xiaming. London verstoße damit gegen Marktprinzipien, gegen freien Handel, und beschädige das gegenseitige Vertrauen, hieß es im Außenamt in Peking. Chinesische Investitionen in Großbritannien seien nun ernsthaft bedroht.

Front gegen Huawei

Peking befürchtet, dass nach dem Ausschluss von Huawei aus dem 5G-Netz in Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien weitere solche Entscheidungen folgen könnten, etwa in Kanada und sogar Deutschland. Die US-Regierung lobbyiert gegen Huawei, weil der Telekom-Riese den KP-Machthabern zu nahe stehe und seine Systeme chinesischen Spionagezwecken dienen könnten.

Am Montag erklärte US-Außenminister Mike Pompeo, dass die Welt es China „nicht erlaubt, das Südchinesische Meer als maritimes Herrschaftsgebiet für sich in Anspruch zu nehmen". Die US-Kriegsmarine hat in dem umstrittenen Seegebiet zuletzt verstärkt Präsenz gezeigt, was Beobachter mögliche militärische Zusammenstöße befürchten lässt.

(Reuters/Bloomberg)