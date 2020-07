„Für Coronaviren sind Schulen keine Hotspots“

Reinhard Berner, Leiter einer großen Studie zum Coronavirus in Schulen, über Kinder als „Bremsklötze“, eine Drosten-Untersuchung und die Rückkehr zum Regelbetrieb.

Die Presse: Sie haben in Sachsen mit der bisher größten deutschen Schulstudie zur Verbreitung des Coronavirus für Aufsehen gesorgt. Was hat Sie denn selbst an den Ergebnissen am meisten überrascht?



Reinhard Berner: Dass wir erstens bei den über 2000 Proben nur bei elf Schülern und einem Lehrer Antikörper gefunden haben, die auf eine durchgemachte Covid-19-Erkrankung hinweisen. Das ist weniger als ein Prozent. Ich hätte mit bis zu drei Prozent gerechnet. Zweitens hatten wir auch Schulen dabei, wo zuvor Corona-Infektionen nachgewiesen worden waren und wo sich das Virus trotzdem nicht in den jeweiligen Klassen ausgebreitet hat. Und drittens gaben 24 Befragte an, dass es in ihrem Haushalt einen Covid-19-Fall gab – aber nur einer hatte Antikörper.



Sie haben geschlussfolgert, Kinder würden eher wie „Bremsklötze“ bei der Verbreitung des Virus wirken. Was meinen Sie denn mit Bremsklötzen?