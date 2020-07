Taxis und Polizisten wollen Straßenrüpel gemeinsam ausbremsen

Japan hat sein Verkehrsgesetz verschärft: Taxi-Unternehmer werden künftig bei der Polizeiarbeit mithelfen, indem Aufnahmen von Sicherheitskameras weitergegeben werden.

Dränglern und Rasern soll es in Japan an den Kragen gehen. Nach einer Häufung von Fällen, bei denen sich Autofahrer teils gefährlich als Rüpel aufführten, wurde das Verkehrsgesetz verschärft. Der Kampf der Polizei geht dabei soweit, dass in einem beliebten Ausflugsgebiet der Tokioter Nachbarprovinz Saitama jetzt Taxi-Unternehmer bei der polizeilichen Aufklärung solcher Fälle kooperieren wollen.

Wie die japanische Tageszeitung "Sankei Shimbun" am Donnerstag berichtete, haben sich die Betreiber in Chichibu bereit erklärt, Aufnahmen von in Taxis installierten Sicherheitskameras der Polizei bereitzustellen. Solch eine Kooperation sei ungewöhnlich.

Im Zuge einer kürzlichen Verschärfung der Verkehrsgesetze will der japanische Staat verstärkt gegen gefährliches Verhalten von Auto- und Motorradfahrern sowie Fahrradfahrern vorgehen. Wer mit seinem Auto aggressiv fährt, etwa weil er drängelt, rast oder andere Autos ausbremst oder blockiert, muss mit einem Führerscheinentzug von mindestens zwei Jahren rechnen. Wer auf diese Weise Unfälle mit Todesfolge verursacht, dem drohen künftig bis zu 20 Jahre Gefängnis.

(APA/dpa)