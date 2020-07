Nach Corona-Infektion: Salzburger Cocktailbar sucht Gäste

In dem Salzburger Lokal hat sich am Freitag eine infizierte Person aufgehalten. Die Betreiber haben die Bar vorübergehend geschlossen - und suchen auf Facebook nach Besuchern, die am Freitag dort waren.

Die Betreiber der Cocktailbar „Pepe“ in der Steingasse in der Salzburger Innenstadt haben auf Facebook einen Aufruf an ihre Gäste gestartet: Am Freitagabend habe sich zwischen 22 und 1 Uhr eine mit dem Coronavirus infizierte Person dort aufgehalten. Die Betreiber rufen alle Gäste, die zu dieser Zeit ebenfalls in der Bar waren, auf, sich bei den Gesundheitsbehörden der Stadt Salzburg unter 0662 / 8072-4814, -4815 oder -4816 zu melden.

Die Bar selbst ist vorbeugend bis 24. Juli geschlossen. „Es fällt uns schwer nicht für euch da sein zu dürfen, obwohl keiner von uns krank ist oder Symptome hat. Aber die Vorsicht geht natürlich vor“, heißt es in der Facebook-Meldung.

Vergangene Woche erst hatten die Salzburger Gesundheitsbehörden einen ähnlichen Aufruf gestartet: Dabei wurden Gäste des Lokals „Burgerista“ in der Griesgasse gesucht.

App für Gastronomen

Um das Aufspüren von Personen im Fall einer Infektion zu erleichtern, hat der Softwareentwickler Jens Reindl eine App entwickelt, die wie eine Art digitales Gästebuch funktioniert: „QMApp Register“ wird laut ORF.at bereits in vier Salzburger Gastronomiebetrieben verwendet. In diesen Lokalen weisen Tischaufsteller auf eine Webseite bzw. einen QR-Code hin, den Gäste freiwillig mit ihrem Smartphone scannen und dann ihre Kontaktdaten eingeben können. Die Daten würden verschlüsselt gespeichert, im Falle einer Infektion oder eines Verdachts darauf kann der Lokalbetreiber die Daten an die Behörden weitergeben.

(Red.)