Im Ländle heißt's bald: „Mir sind 400.000“

Österreichs westlichstes Bundesland, Vorarlberg, steht laut Bericht der Landesstelle für Statistik kurz vor dem Überspringen einer neuen historischen Schwelle bei der Einwohnerzahl.

Vorarlberg, das „Ländle" und Österreichs hochindustrialisiertes Scharnier nach Westeuropa, kratzt an einem neuen und markanten Einwohner-Rekord: Zum Stichtag 30. Juni waren, wie die Landesstelle für Statistik in Bregenz am Donnerstag meldete, exakt 399.183 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet - das sind um 2483 Personen bzw. rund 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das Bevölkerungswachstum sei in recht ausgeglichenem Maße auf Geburtenüberschuss und Zuwanderung, zum größten Teil aus dem EU-Raum, zurückzuführen: Das Plus durch Geburten betrug demnach 1173 Personen, das Plus im Wanderungssaldo 1310 Personen, wobei rund 90 Prozent der Zuwanderer aus dem EU-Raum kamen.

Die Zuwanderung aus Krisenregionen war nur noch gering und betrug laut Statistik-Stelle 260 Personen. Demnach leben in Vorarlberg derzeit 5871 Staatsangehörige etwa aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Somalia und Pakistan. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 1,5 Prozent. Ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche.

Keine Änderung der Reihenfolge

Das Überspringen der 400.000er-Schwelle, mit dem durchaus noch für heuer gerechnet wird, wird indes an der traditionellen Position als nach Einwohnern zweitkleinstes Land Österreichs nichts ändern. Mit genannten rund 399.000 Einwohnern liegt das Ländle weiter zwar deutlich vor dem Burgenland im Osten (zuletzt rund 294.000 EW), aber doch ebenfalls klar hinter dem westlichen Bundesland Salzburg (rund 556.000 EW).

Blick vom Lank oberhalb Dornbirns aufs nördliche Rheintal, Bregenz, Lauterach, andere Bodenseegemeinden, links Lustenau und die Schweiz, im Hintergrund der Bodensee und das deutsche Ufer. Greber

Für Verhältnisse wie etwa in Niederösterreich und Wien bleibt Vorarlberg natürlich klein (aber fein): Es entspricht nach Einwohnern etwa der Summe der NÖ-Bezirke Baden, St. Pölten und Mödling, bzw. etwa der doppelten Einwohnerzahl des Wiener Bezirks Favoriten, oder von Favoriten plus Donaustadt.

Starkes Wachstum seit Zweitem Weltkrieg

Die Bevölkerung Vorarlbergs hatte sich seit dessen Erhebung zum Kronland mit eigenem Landtag 1861 bis zum Zweiten Weltkrieg nur mäßig erhöht, von etwa 100.000 auf rund 158.000 anno 1939. Nach dem Krieg ging es rasch aufwärts, bedingt vor allem durch Zuzug von Kriegsflüchtlingen, deutschsprachigen Heimatvertriebenen etwa aus dem Sudetenland und der Untersteiermark, durch Ankunft arbeitssuchender Menschen aus Ost- und Südösterreich ab den 1950ern und letztlich von „Gastarbeitern" aus der Türkei und später Jugoslawien ab Mitte der 60er.

1951 zählte man schon rund 194.000 Menschen im Ländle, 1971 rund 277.000, 1991 rund 331.000. In den 50 Jahren von Kriegsbeginn 1939 bis zum Beginn der großen Umwälzungen in Osteuropa 1989 gab es etwa eine Verdoppelung der Einwohnerzahl in Vorarlberg.

Entwicklung der Einwohnerzahl Vorarlbergs 1869 bis 2018. Statistik Austria

Das Wachstum konzentriert sich indes weiter auf die ohnehin am dichteste besiedelte Region: Im Kernland, dem Rheintal zwischen Feldkirch und dem Bodensee, haben demnach 269.359 Personen ihren Hauptwohnsitz, um 1737 mehr als vor einem Jahr, letztlich sind das in Summe mehr als zwei Drittel der Landesbevölkerung. Die nach Zahl zweitgrößte Region, der Walgau zwischen Feldkirch und Bludenz, bleibt indes bei weit unter 60.000 Menschen.

Im Rheintal hat die Stadt Dornbirn kürzlich die 50.000er-Marke übersprungen und hält laut offiziellen Angaben bei 50.132 Einwohnern, das ist immerhin Platz 10 unter den bevölkerungsstärksten Gemeinden Österreichs hinter St. Pölten und vor Wiener Neustadt. Feldkirch liegt mit 34.548 Einwohnern auf Rang 13, die Landeshauptstadt Bregenz mit 29.818 Einwohnern auf Rang 14 bundesweit.

Weitere Bundesländer vor „Sprung"

Auch einige andere Bundesländer nähern sich historischen Schwellen: Wien etwa lag zuletzt bei rund 1,91 Millionen Menschen und geht damit auf die Zwei-Millionen-Marke zu; Oberösterreich liegt knapp unter 1,5 Millionen Einwohnern, und dem Burgenland (zuletzt rund 294.000) fehlt im Prinzip auch nicht so viel auf die 300.000er-Marke.

Der Lünersee am Talabschluss des Brandnertals hart an der Grenze im Gebirge zur Schweiz wurde 2019 in der ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" zum schönsten Ort Österreichs gewählt. Greber

(wg)