Der in Deutschland geborene Journalist war rund ein Jahr in türkischer U-Haft gesessen und 2018 nach massivem Druck aus Deutschland freigekommen. Der Prozess verlief letztlich in dessen Abwesenheit. Yücel bekam nun fast drei Jahre Haft.

Ein Gericht in Istanbul hat den deutsch-türkischen Journalisten der „Die Welt"-Mediengruppe, Deniz Yücel, wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK in Abwesenheit zu mehr als zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die nationalreligiöse Gülen-Bewegung, die die türkische Regierung als Gegnerin ansieht, sei Yücel (46) freigesprochen worden, sagte sein Anwalt, Veysel Ok, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Der Fall hatte zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Yücel war im Februar 2018 nach rund einjähriger Untersuchungshaft aus einem Istanbuler Gefängnis entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Der Journalist hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Yücel wurde 1973 als Sohn türkischer Migranten in der Nähe von Darmstadt (Hessen) geboren und besitzt die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft. Er studierte in Berlin Politikwissenschaft und begann 1999 als freier Journalist und später auch fixer Mitarbeiter für diverse deutsche Medien zu arbeiten, darunter die Süddeutsche Zeitung, den Tagesspiegel und den WDR. Seit 2015 ist Yücel Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe.

Über die Zeit seiner Haft berichtete er in dem Buch „Agentterrorist", das im Oktober 2019 erschien und zugleich die politischen Verhältnisse in der Türkei analysiert.

(ag.)