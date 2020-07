Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor Ankunft elektronisch anmelden. Ein Algorithmus errechnet dann, wer einen Corona-Test machen muss.

Mindestens zwei Passagiere eines Fluges aus Berlin, der am Donnerstag auf Kreta landete, mussten eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen, weil sie kein Formular ausgefüllt hatten, mit dem sie lokalisiert werden können. Die Betroffenen sagten Reportern am Flughafen von Heraklion, niemand habe sie vor Antritt der Reise informiert, das sie dieses Formular ausfüllen müssen. Es war das erste Mal, dass die griechischen Behörden diese Geldstrafe verhängten. Bisher war es möglich, das Formular auch schriftlich nach der Ankunft an einem griechischen Flughafen auszufüllen. Eine Reaktion des Tourismusministeriums in Athen gab es zunächst nicht.

Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen.

Touristen aus Bulgarien schleppten Virus ein

Griechenland ist eines der EU-Länder mit den wenigsten Corona-Infektionen. Nach mehreren eingeschleppten Corona-Fällen verschärft die griechische Regierung vergangene Woche ihre Kontrollen an der Grenze zu Bulgarien. Alle Reisenden, die vom bulgarischen Kulata ins griechische Promachonas kommen, müssen einen negativen Coronatest vorzeigen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Der Übergang ist der einzige für Touristen geöffnete Grenzübergang in Griechenland.

Dort wurden nach Angaben der Regierung in Athen vom 1. bis zum 11. Juli exakt 67.797 Corona-Kontrollen vorgenommen. Dabei seien 218 Infizierte Touristen registriert worden. Das seien zwar nur 0,35 Prozent der Reisenden, aber ein vier Mal höherer Anteil als bei den ankommenden Passagieren am Flughafen Athen im selben Zeitraum. Bei den meisten Infizierten habe es sich um rumänische und bulgarische Touristen gehandelt.

Reisende aus Deutschland, Österreich, den meisten anderen EU-Staaten sowie der Schweiz können weiterhin ohne Corona-Test auf dem Luftweg nach Griechenland einreisen.

(APA/dpa)