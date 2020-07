Kursänderungen und Fehleinschätzungen hätten Ende 2018 beinahe zu einem Crash im Meer zwischen Nordirland und Schottland geführt. Das britische Amt für Seeunfalluntersuchung in Southampton hat nun den Ablauf des Vorfall veröffentlicht.

Die britische Stelle für die Untersuchung von Zwischenfällen auf See (Marine Accident Investigation Branch, MAIB) hat in einem am Donnerstag publizierten Bericht bestätigt, dass es im November 2018 fast zu einem vermutlich folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem nuklearen Unterseeboot der Royal Navy und einem Fährschiff gekommen ist. Der Vorfall vom 6. November 2018, bei dem ein Crash wohl nur durch ein Ausweichmanöver der Fähre vermieden wurde, sei der dritte dieser Art in vier Jahren mit Beteiligung eines britischen U-Boots gewesen.