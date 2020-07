Wie Europa Mitspieler in Nahost werden kann

Die EU spielte im Nahen Osten bisher die Rolle der beiden älteren Herren in der „Muppet Show“: den Lauf der Dinge aus der Loge beobachten und darüber lästern. Dabei könnten sich die Europäer gut als Streitschlichter einbringen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die USA haben vor einigen Monaten den „Trump Peace Plan“ zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts präsentiert. Die neue israelische Regierung unter Premierminister Netanyahu schickt sich an, dieser Tage – auf Basis dieses Plans – die israelische Souveränität auf Teile des Westjordanlandes auszudehnen.



Bei diesen Entwicklungen spielte die Europäische Union bisher nur die Rolle der beiden älteren Herren in der „Muppet Show“: Sie sind als Zuschauer zwar immer dabei, aber beobachten das Geschehen von ihrer Loge aus und kommentieren und lästern darüber. Wie könnte Europa jedoch wieder zu einem Mitspieler im Nahen Osten werden?



Erstens gälte es eine nüchterne Bestandsaufnahme vorzunehmen: Der Nahe Osten ist und bleibt eine unmittelbare Nachbarschaftsregion Europas. Geschehnisse dort können schnell Auswirkungen bis nach Europa haben – siehe die Flüchtlingskrise von 2015. Es kann uns also nicht egal sein, was dort geschieht.