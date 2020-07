Tradition zählt: Was macht Wien charmant?

Nicht nur die k. u. k. Hoflieferanten haben alle Wirrnisse überlebt.

Der Sommer 1951 war ein Unglücksdatum für den Wiener Buchhändler Klaus Remmer. Bis zum letzten Augenblick hatte er seinen Laden genau gegenüber der Staatsoper offen gehalten. Doch die Delogierung war nicht mehr abzuwenden. Das Gebäude, in der Ringstraßenepoche vom „Ziegelbaron“ Heinrich Drasche-Wartinberg als nobelstes und größtes Zinshaus Wiens errichtet, wurde gesprengt, statt es zu restaurieren. An seiner Stelle erhebt sich heute der hässliche Büroneubau „Opernringhof“. Die Familie Remmer fand aber bald einen neuen Standort. Ecke Lichtensteg und Kramergasse hat sich die ganz spezielle Buchhandlung unter dem alten Namen Franz Leo & Comp. etabliert und konnte 2017 ihren 200. Geburtstag feiern. In guter Tradition steht auch die freundschaftliche Verbindung zur – unwesentlich jüngeren – „Presse“.



Freya Martin ist es zu danken, dass sie einige Wiener Institutionen vor den Vorhang bittet, die wesentlich zum gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Gepräge dieser Stadt beigetragen haben, bevor der Weltkrieg, der rasche Wiederaufbau und die spätere Migration Wien verändert haben. Die jüngste Firma ist Almdudler, immerhin auch schon über sechzig Jahre alt, die älteste (nach Leo & Comp.) die Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik &. Söhne (1824).



Mit gutem Grund zeigt der Vorsatz des hübschen Buchs ein Werbeplakat der Ankerbrotfabrik AG aus dem Jahre 1936 mit dem schon damals geflügelten Slogan „Worauf freut sich der Wiener . . .?“ Als die Zeiten besser wurden und in den 50ern die ersten stolzen Autobesitzer zum Camping an die Adria fahren konnten, wurde der Spruch ergänzt: „ . . . wenn er aus dem Urlaub kommt?“ Anker kann immerhin auf eine ungebrochene Tradition seit 1891 hinweisen.



Noch älter ist die Firma von Hans Staud (1883), dem unumstrittenen Marmeladenkönig Wiens (und „Österreicher des Jahres 2004“). In dieser ersten „Presse“-Gala wurde die Erfolgsgeschichte gewürdigt, die vom Wirtschaftsstudium zum Marktführer mit über 200 Sorten und Produkten führte, zum Exportkaiser mit Marmeladen, Sirup und Kompotten bis in den Nahen Osten und nach Japan.



Wegen der abnormen Mietkosten am Kohlmarkt musste die Papierhandlung Huber & Lerner vor ein paar Jahren Zuflucht in der nahe gelegenen Weihburggasse nehmen. Man bestaunte gern im Schaufenster die jüngsten Menükarten der Präsidentschaftskanzlei, die hier auf schwerem Karton gedruckt wurden, goldener Republiksadler inbegriffen.

Und dann fasste man sich irgendwann ein Herz und bestellte hundert Visitkarten in Stahlstich. Apropos: Man muss nachbestellen. Die Druckform bleibt ja über Jahrzehnte erhalten . . .



Bis zur nächsten Aida-Filiale ist es nicht weit. Bereits 1913 etablierten Rosa und Josef Prousek (er kam aus Nordböhmen, sie aus Bruck/L.) in der Porzellangasse eine Zuckerbäckerei, die dort bis 1976 blieb. Inzwischen versorgte die Firma von hier aus elf Aida-Filialen, seitdem produziert man in Floridsdorf. Nach Rezepten, die unverändert bleiben, wie die berühmt-berüchtigte Cremeschnitte. Und auch das Corporate Design wurde nie verändert: rosa, von den Fassaden der Filialen bis hin zu der Arbeitskleidung des Servierpersonals.



Und Kattus und Jäger-Tee, Nägele & Strubell – sie wurden hier ebenso gerühmt, wie M. Maurer, Wiens letzte Posamentiermanufaktur.

