Volksabstimmung: Wilson und die Kärnten-Mission

Kommentieren Hauptbild • Der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 ging eine monatelange Propagandaschlacht von beiden Seiten voraus. (c) Archiv Natter/Imagno/picturedesk.com

Vor 100 Jahren stimmte Südkärnten – nach zähem Abwehrkampf – für den Verbleib bei Österreich. Eine wesentliche Rolle spielte der damalige US-Präsident.

Ein Urteil über Woodrow Wilson fällt – und fiel schon damals – zwiespältig aus: Der Pazifist, der die USA in den Ersten Weltkrieg führte und US-Bürger deutscher Herkunft internieren ließ. Der mit dem Völkerbund eine neue Friedensordnung schuf. Gleichzeitig aber – weil er sich bei den Friedensverhandlungen in Paris nicht durchsetzen konnte – die Basis für Revanchismus und den Zweiten Weltkrieg legte. Und selbst für die Vorgänge im fernen kleinen Kärnten vor 100 Jahren war der 28. US-Präsident gewissermaßen mitverantwortlich – er wies aber auch einen Ausweg.



Woodrow Wilson propagierte das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“. Dieses brachte neue Nationalstaaten hervor, aber auch neue Konflikte. Im Besonderen traf die Wilson-Doktrin das habsburgische Vielvölkerreich: In der neu entstandenen Tschechoslowakei hieß das heutige Bratislava sogar eine Zeit lang Wilsonovo mesto. Südtirol ging verloren, da Wilson Italien widerstandslos nachgab.



Auf der anderen Seite der Adria war der neue jugoslawische Staat entstanden. Ein Zusammenschluss südslawischer Länder, die zuvor zum Teil zu Österreich-Ungarn gehörten. Es gab sogar den Plan, die tschechoslowakischen Gebiete mittels „Korridor“ (durch Ungarn) anzuhängen. Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, kurz SHS-Staat, war eine Idee von Eliten und Intellektuellen. Der kroatische Bauer fing damit wenig an. Diese Kopfgeburt war auch der Webfehler und ein Grund dafür, dass Jugoslawien zweimal in Bürgerkriegen unterging. Neben der serbischen Dominanz.



Diese war – abgesehen von wirtschaftlichen Überlegungen – wohl auch ausschlaggebend dafür, dass viele Kärntner Slowenen 1920 für den Verbleib bei Österreich stimmten. Jahrhundertelang hatten die katholisch-konservativ geprägten Kärntner Slowenen in diesem Staat gelebt – bis zum aufkeimenden Nationalismus ab 1848 sogar relativ gut. Das orthodoxe Belgrad, Zentrum des neuen, unter der serbischen Krone der Karadjordjević vereinigten Südslawien, war hingegen für viele doch weit weg. Zu Beginn war Jugoslawien noch eine konstitutionelle Monarchie gewesen, das Land entwickelte sich aber immer stärker hin zu einer Königsdiktatur.



Ausgegangen waren die Ansprüche auf die slowenischen Gebiete Kärntens aber von Ljubljana. Denn nicht nur bei den Deutschkärntnern war in den Jahrzehnten davor der Nationalismus erwacht, sondern auch bei den Slowenen. Der Riss ging dabei quer durch die für Kärntner Slowenen so wichtige katholische Kirche. Die Kärntner Slowenen waren vielfach Bauern und sehr katholisch, durchwegs Habsburg-treu. Während sich die Deutschsprachigen als liberal und antiklerikal verstanden. Unter den Führungsfiguren der Kärntner Slowenen – und das waren in erster Linie Priester – gab es dann viele sogenannte Nationalslowenen. Diese wollten sich Jugoslawien anschließen.



So erhob im Oktober 1918 ein zuvor in Ljubljana gegründeter slowenischer Nationalrat umfassende Gebietsforderungen. Zunächst wurde ganz Kärnten beansprucht, dann wurden die Forderungen reduziert. Die politische Führung in Kärnten hielt dagegen: Kärnten sei unteilbar, die Karawanken seien die natürliche Grenze. „Beide Seiten beriefen sich auf das nationale Selbstbestimmungsrecht, das vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zum Grundprinzip der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg erklärt wurde“, schreibt der Publizist und Historiker Hellwig Valentin in seinem Buch „Der Sonderfall“. Der österreichische Standpunkt sei dabei aber nicht durchgängig einheitlich gewesen: „Die Ansprüche in Deutsch-Böhmen und Deutsch-Mähren wurden mit dem ethnischen Prinzip begründet, in Kärnten verwies man auf die historische Landeseinheit unter Einbeziehung der slowenischen Gebiete, sofern dies die ansässige Bevölkerung wünsche.“