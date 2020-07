Schluss mit lustig am „Ballermann“

Mallorca machte ein Ende mit der Coronaparty an den Spaßmeilen der Baleareninsel.

Madrid. Die Saison im „Ballermann“-Viertel an der Playa de Palma war gerade erst feuchtfröhlich losgegangen. DJs legten in den Lokalen in Mallorcas berühmtestem Partyviertel Stimmungshits auf: „Saufen, morgens, mittags, abends.“ Doch die Party war schon nach wenigen Tagen wieder zu Ende: Die Bilder von Hunderten deutschen Urlaubern, die im Corona-Zeitalter ausgelassen, dicht an dicht und ohne Maske tranken und schunkelten, lösten eine überraschend harte Reaktion aus: Mallorcas Regionalregierung sah wegen mutmaßlicher Infektionsgefahr rot und machte den „Ballermann“ über Nacht wieder dicht.



Am Donnerstag herrschte in der Partyzone der deutschsprachigen Feriengäste Stille – wie schon in den Monaten der Quarantäne. Alle Lokale in der „Bierstraße“ und der „Schinkenstraße“ mussten zunächst für zwei Monate schließen. Polizisten wachten über die Einhaltung des Fiesta-Verbots. Bei Verstößen drohen den Wirten bis zu 600.000 Euro Strafe.



Das britische Epizentrum im 30 Kilometer entfernten Magaluf mit der legendären Saufstraße Punta Ballena wurde ebenfalls stillgelegt. Dort hatte es am vergangenen Wochenende noch schlimmere Szenen gegeben: Anwohner fanden ihre Autos demoliert vor. Betrunkene tanzten auf Fahrzeugdächern, Karosserien waren von Erbrochenem bedeckt.