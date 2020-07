Grippeimpfung: Wie viele Dosen wären möglich gewesen?

Dem Gesundheitsministerium zufolge waren die Bedarfsmeldungen für die nächste Grippesaison zu Beginn der Corona-Epidemie bereits abgeschlossen, noch mehr Impfstoffe zu bestellen sei nicht möglich gewesen. Laut „Presse“-Informationen ist das nicht ganz richtig.

1,1 Millionen Dosen Grippeimpfstoff werden in Österreich für den kommenden Winter zur Verfügung stehen. Das entspricht der Versorgung von zwölf Prozent der Bevölkerung, wie „Die Presse“ am Donnerstag berichtete. Erwartet wird allerdings zumindest eine Verdoppelung der Impfbereitschaft, die in den vergangenen Jahren konstant bei acht bis zehn Prozent lag.