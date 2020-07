Der manipulierte Wettlauf um den Corona-Impfstoff

Fieberhaft wird weltweit an Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus geforscht. Einige Länder wollen sich zusätzlich zur eigenen Forschung absichern - mit zweifelhaften Methoden. Doch Datenforensiker sind ihnen auf der Spur.

Jetzt also auch die Russen. Britischen Angaben zufolge gibt es Anzeichen dafür, dass Hacker im Auftrag Moskaus versuchen, an Informationen zu Corona-Impfstoffen zu kommen. „Mit ziemlicher Sicherheit“ agiere die Hackergruppe als Teil der russischen Geheimdienste, heißt es seitens der britischen Behörde für Cybersicherheit. Ziele sind demnach Institute zur Forschung und Entwicklung von Impfstoffen in Großbritannien, Kanada und den USA. Nicht verwunderlich, haben gerade diese Länder in den vergangenen Wochen die größten Erfolge vermeldet. Mehr als zwölf Wirkstoffe sind dort bereits in fortgeschrittenen Testphasen.