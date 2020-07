CO2-Ziele für Ölmultis

Die weltgrößten Ölfirmen setzen sich erstmals eigene Ziele, um ihren CO2-Ausstoß zu senken. Sehr ambitioniert wirken diese aber nicht.

London. Auch wenn der Klimawandel durch die Coronakrise in der Wahrnehmung in den Hintergrund getreten ist, bleibt das Thema weiter weltweit auf der Agenda von Politik und NGOs. Der daraus entstandene öffentliche Druck sorgt nun dafür, dass sich die größten Öl- und Gaskonzerne der Welt erstmals gemeinsame Ziele setzen, auf die sie ihren CO2-Ausstoß bei der energieintensiven Suche und Förderung der fossilen Brennstoffe reduzieren wollen.



Konkret handelt es sich dabei um die Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), in der sich neben europäischen Ölfirmen wie BP, Shell oder Total auch die US-Konzerne Exxon Mobil und Chevron sowie die chinesische CNPC und der weltgrößte Ölförderer, Saudi Aramco, zusammengeschlossen haben. Die Konzerne wollen nun ihren durchschnittlichen Ausstoß von Treibhausgasen aus der Ölförderung bis 2025 auf einen Wert zwischen 20 und 21 Kilogramm je Fass Öl (159 Liter) senken. Derzeit liege der Schnitt noch auf einem Wert von 23 Kilogramm CO2 je aus dem Boden geholten Fass Öl.



„Es ist ein wichtiger Meilenstein, aber noch nicht das Ende der Arbeit. Wir werden das Ziel laufend anpassen müssen“, erklärte der frühere Vorstandsvorsitzende von BP und jetzige Chef von OGCI, Bob Dudley. Wird das Ziel erreicht, werden die jährlichen Emissionen der Ölindustrie um bis zu 52 Mio. Tonnen CO2 sinken. Das entspricht dem Ausstoß von rund sechs Millionen Haushalten.

Lob und Kritik von NGOs

Von NGOs kommt zwar einerseits Lob für die neuen Ziele. „Es ist auf jeden Fall besser, wenn man Ziele hat, als wenn man keine hat“, sagt Andrew Grant von Carbon Tracker. Allerdings wird die Aussage der Ölkonzerne, aufgrund des Ziels nun „auf Linie“ mit den Pariser Klimazielen zu sein, zurückgewiesen. „Die Ölindustrie kann niemals ,auf Linie‘ mit Klimazielen sein, wenn sie in einer Welt endlicher Ressourcen ständig neue Produktionskapazitäten für fossile Treibstoffe errichtet.“



So bezieht sich das nun gesetzte Ziel auch nur auf das Verhältnis zwischen Förderung und CO2-Ausstoß. Steigt die Förderung in Summe, geht auch der Ausstoß weiter hoch. Zudem stellt sich die Frage, wie ambitioniert das Ziel ist. So will die norwegische Equinor ihren Ausstoß bis 2025 auf unter acht Kilogramm je Fass Öl senken. Und Saudi Aramco liegt heute mit 10,1 kg pro Fass bereits deutlich unter dem Ziel. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2020)